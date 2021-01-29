Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı
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Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı

29.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:57
Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı

Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandıANTALYA'da, bir telekominikasyon şirketine ait yer altı kablolarını kesip satan ve bu yolla yaklaşık bir milyon lira zarara uğratan 3 kişi, polisin, 'Sök, Kes, Sat' adını verdiği operasyonla yakalandı.

Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı

ANTALYA'da, bir telekominikasyon şirketine ait yer altı kablolarını kesip satan ve bu yolla yaklaşık bir milyon lira zarara uğratan 3 kişi, polisin, 'Sök, Kes, Sat' adını verdiği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 44 farklı bölgede hırsızlık yaptıkları, bu nedenle EBA TV'de bağlanma sorununa neden oldukları ortaya çıktı.

Kentte fiber internet kabloları ile rögar kapaklarının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Onlarca saat güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.A, O.S. ve O.E.A olduğunu belirleyerek harekete geçti. 'Sök, Kes, Sat' adı verilen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin şimdiye kadar 44 farklı bölgede fiber internet kablosu ile rögar kapağı çaldıkları ortaya çıktı. Yapılan aramalarda hurda değeri 259 bin lira olan fiber kablolar ele geçirildi. Yapılan hırsızlıkla telekominikasyon şirketinin yaklaşık 1 milyon lira zarar ettirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin fiber kabloları çalmasıyla, öğrencilerin EBA TV'ye bağlanma sorunları yaşamasına neden olduğu belirtildi.

Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı
Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı
Öğrencileri internetsiz bırakan fiber kablo hırsızları yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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