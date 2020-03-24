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Eğitim Bilişim Ağı, Ankara, Güncel

Öğrencileri için özel videolar hazırlayıp ders yapıyorlar

Ankara'da ilkokul öğretmeni Sevinç Özgür ile Berna Çağır Atılgan, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslere ek olarak video çekerek öğrencilerine WhatsApp aracılığıyla konuları anlatıyor.

24.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:08
Öğrencileri için özel videolar hazırlayıp ders yapıyorlar

Ankara'da ilkokul öğretmeni Sevinç Özgür ile Berna Çağır Atılgan, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslere ek olarak video çekerek öğrencilerine WhatsApp aracılığıyla konuları anlatıyor.

Türkan Azmi Köksoy İlkokulu öğretmenleri Özgür ile Atılgan, öğrencilerinin derslerinden geri kalmamaları için evlerinden internet sistemleri üzerinden sınıftaymış gibi ders anlatıyor.

Çektikleri videoları WhatsApp'tan velilere gönderen Özgür ile Atılgan, öğrencilerine işledikleri konularla ilgili etkinlik çalışmalarını da iletiyor.

İlkokul 1. sınıf öğretmeni Özgür, EBA üzerinden verilen eğitimleri desteklemek ve öğrencilerinden kopmamak için ders anlatım videoları çektiğini belirtti. Özgür, öğrencilerinin düşüncelerinin daha somut olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Konuyu anlatacak şekilde 2-3 dakikalık videolar kullanıyorum. Tatilden önce derslerde kaldığımız yerleri anlatıyorum. Sınıfta nasıl anlatıyorsam o şekilde anlatım yapıyorum. Konularla ilgili etkinlikleri de hazırlayıp öğrencilerime veliler aracılığıyla WhatsApp üzerinden gönderdim. Öğrencilerim de defterlerine yazıp kavrama çalışmaları yaptı."

Velilerle bu süreci çok iyi yönettiklerini aktaran Özgür, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağ olsun velilerimiz de bu sürece çok güzel destek veriyor ve çok memnunlar. Okullar açılana kadar evden eğitim vermeye devam etmeyi düşünüyorum. Ben elimden geldiğince çocuklarımın derslerinden geri kalmamasını istiyorum. Öğrenci ve veliler evde oldukları bu zamanları en verimli şekilde değerlendirmeliler. Bu süreçte görüldüğü kadarıyla kendilerine zaman ayırdılar, birlikte kitap okudular, oyun oynadılar. Böyle de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Çocuklar sınıftaymış gibi hissetmiş"

4. sınıf öğretmeni Atılgan da öğrencileriyle çok yakın ve samimi bir iletişimleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Onları çok da özlüyorum. Bazı öğrencilerim arıyor, nasıl olduğumu soruyor, okulun bir an önce açılmasını istediklerini söylüyorlar. Ben de bu şekilde onlara daha da yaklaşırım diye düşündüm. Yani videoları izlerken beni görürlerse kendilerini bana daha yakın hissedeceklerdir. Güzel bir şey olur diye düşündüm ve videoyu paylaştığımda çocuklar sınıftaymış gibi hissetmiş, çok hoşlarına gitmiş. Velilerden çok olumlu dönüşler alıyorum. Amacım da buydu zaten."

Atılgan, öğrencilerine tatilden önce kaldığımız konuları anlatmaya devam ettiğini belirterek, "Acele etmiyorum, bu süreç uzasa bile olmamız gereken yere kadar getireceğimi düşünüyorum. 9 dersimiz var. Tüm derslerde özel olarak konuları işlediğim, çalışmaları yaptığım videolarımı paylaşacağım. Çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Resim dersinde bile video çekip yollayacağım. Bugün video ile beni karşılarında görünce çok sevinmişler. Hem EBA'dan eğitim almaları hem de benim gönderdiğim videoların çocukları sıcak tutacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Evde kalınan süreçte aile arasında hoş sohbet ortamının mutlaka sağlanması gerektiğine dikkati çeken Atılgan, şunları kaydetti:

"Çocuklarıma ve velilerime sürekli sadece ders değil, her türlü etkinliği yapmalarını söylüyorum. Bol bol sohbet edin, birlikte oyun oynayın, güzel vakit geçirin tavsiyelerinde bulundum. 'Sadece ders ve kitap okuma değil de her şeyi elinizden geldiği kadarıyla bir aradayken inşallah sağlıkla bunun keyfini çıkarın' diyerek velilerime mesaj atıyorum. İnşallah bir an önce bugünler geçer de öğrencilerimizle kavuşuruz."

Öğrencileri için özel videolar hazırlayıp ders yapıyorlar

Kaynak: AA

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Öğrencileri için özel videolar hazırlayıp ders yapıyorlar

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