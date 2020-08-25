Öğrencileri için okula engelli rampası yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrencileri için okula engelli rampası yaptılar

KOCAELİ Kandıra Anadolu Lisesi öğretmenleri, Spina Bifida hastası olan öğrencileri Sezer Yaşar'ın (17) okul içinde gezebilmesi ve teneffüslerde bahçeye çakabilmesi için okulun birçok noktasına engelli rampaları yaptırdı.

Öğrencileri için okula engelli rampası yaptılar
25.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:23

KOCAELİ Kandıra Anadolu Lisesi öğretmenleri, Spina Bifida hastası olan öğrencileri Sezer Yaşar'ın (17) okul içinde gezebilmesi ve teneffüslerde bahçeye çakabilmesi için okulun birçok noktasına engelli rampaları yaptırdı. Sezer, rampalar sayesinde okuldaki hareket alanının arttığını, özgürlüğüne kavuşmuş gibi hissettiğini söyledi.  

Kandıra ilçesinde doğuştan Spina Bifida (ayrık veya açık omurga) hastası olan ve annesinin yardımıyla okula tekerlekli sandalye ile gelebilen 11'inci sınıf öğrencisi Sezer Yaşar'ın okul içinde hareket alanını artırmak için, öğretmenleri okuldaki koridorlara ve okul bahçesine engelli rampası yapmaya karar verdi. Amaçlarının her gün annesi Nagehan Yaşar tarafından okula getirilen Sezer'in, okulda arkadaşlarıyla vakit geçirip sosyalleşmesi olduğunu ifade eden öğretmenler, Kandıra Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de onayını aldıktan sonra okula engelli rampaları yaptı.

Okul içinde gün boyu sınıfta olmanın kendisini mutsuz ettiğini söyleyen Sezer Yaşar, "Rampa yapılmadan önce okulda hareket alanım sınırlıydı. Bu benim için çok zorlu bir süreçti ama rampalar yapıldıktan sonra bu sorunların büyük bir kısmını halledeceğimizi düşünüyorum ve rahatladığımı hissediyorum" dedi.'ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'Okula yapılan engelli rampalar sayesinde arkadaşları gibi okulda özgürce gezebileceğini ifade eden Sezer Yaşar, "Öğretmenlerimin hakkını ödemek çok kolay değil ama bir şekilde onların yüzünü kara çıkarmayacağım. Çünkü benim için yapılanları göz ardı edemem. Üniversitede hedeflediğim bölüme giderek öğretmenlerime olan borcumu ödemek istiyorum. Hukuk fakültesini hedefliyorum, inşallah kazanırım. Eskiden arkadaşlarımla beraber bahçeye çıkamadığım için çok üzülüyordum. Şu an arkadaşlarımla okul bahçesine çıkabilecek olmak benim için çok güzel bir duygu. Bir civcivin kabuğunu kırıp özgürlüğüne kavuştuğu gibi hissediyorum. Emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ederim" diye konuştu.'ÜZÜLDÜĞÜMÜ SEZER'E BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞIYORDUM'Okulda teneffüs olduğu zaman arkadaşlarının dışarıda oyun oynamasının, dışarıya çıkamadığı için Sezer'e üzdüğünü bu durumun da kendisini hüzünlendirdiğini ifade eden anne Nagehan Yaşar, "11 yıldır okullarda Sezer ile beraberiz. Bahçeye çıkamadığı zaman arkadaşlarını yukarıdan izleyip kahroluyordu. Öyle olunca ben de çok üzülüyordum. Sezer'e belli etmemeye çalışıyordum. Onun da herkes gibi arkadaşlarının ortamında olmasını istiyorduk. Şu an çok mutluyuz" dedi.'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE EŞİT İMKANLAR SAĞLAMAMIZ LAZIM' Kandıra Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Tandoğan ise herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:  

"Biz öğretmenlerde artık şu bilinç oluştu. Dersi nereye gitseniz işleyecek bir ortam bulabilirsiniz ama tüm öğrencilerimize eşit bir sosyal ortam, eşit bir yaşam alanı oluşturabilmek bizim için daha öncelikli bir hale geldi. Burada da engelli öğrencilerimize bir pozitif ayrımcılık yapmak istedik. Okulun bir kısmının Sezer için uygun olduğunu fakat bir yerden sonra arkadaşlarından ayrı kalmak zorunda kaldığını gördük. Sezer merdivenlerden inemiyordu, okulun iki girişi var birini kullanamıyordu. Kantine gideceği zaman annesinin yardımı olmadan gidemiyordu. Bizler bunun böyle olmamasını istedik. Sezer kendi başına kantine de bahçeye de gidebilsin istedik. Arkadaşlarından merdivenin ucundan ayrılmak zorunda kalmasın istedik. Bahçede arkadaşlarıyla vakit geçirmediği zaman okul biraz eksik kalıyordu. Daha sonra bu engelli rampalarını yapmaya karar verdik. Sezer'in arkadaşlarıyla bahçeye çıkıp vakit geçiriyor olması bizim için tarifi olmayan bir mutluluk." 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı Politika
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı Medya
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Medya
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyen aileden acı haber geldi
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi
Fatih Portakal: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar, kaldıramıyorum
Fatih Portakal: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar, kaldıramıyorum
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Fatih Dönmez Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Ozan Güven Amber Heard
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Sel Ankara Yangın
Şu an buradasınız: Öğrencileri için okula engelli rampası yaptılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:24:30. #1.15#
title