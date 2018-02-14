Öğrencileri İçin Lojmanı Kütüphaneye Çevirdiler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallede öğretmenlik yapan bir grup öğretmen, öğrencileri için okul lojmanını kütüphaneye çevirdi.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yumrutepe Mahallesinde taşımalı eğitim veren ilk ve orta okulun öğretmenleri, okula kütüphane oluşturmak için bir süre önce çalışma başlattı.

Öğretmenler, ders saati dışında gönüllü çalışarak okullun 3 odalı lojmanın 2 odasını kütüphane diğer odasını da satranç sınıfına dönüştürdü. Öğrencileri için modern bir kütüphane kuran öğretmen, hayırseverlerden topladıkları kitapları, öğrencilerin hizmetine sundu.

Okulun müdür yardımcısı Fatih Düşünekli, gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencilerin uzun zamandır kütüphane talebinde bulunduğunu bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenlerin çok fedakar davrandığını anlatan Düşünekli, "Öğrencilerimiz sürekli bizden okumak için kitap istiyor ve kütüphane talebinde bulunuyorlardı. Bizler öğrencilerimizin içinde ki kitap okuma sevgisin görünce, öğrencilerimizin isteğini boşa çevirmedik ve öğrencilerimize güzel ve zengin bir kütüphane kazandırmak istedik." dedi.

7. sınıf öğrencisi Berivan Güler de kitap desteği beklediklerini belirterek, "Okumayı çok seviyoruz ama kitaplarımız az, onun için yeterince okuyamıyoruz. Öğretmenlerimiz yeterince çabalıyor ama yeterli olmuyor. Bunun için hayırseverlerden kitap yardımları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.