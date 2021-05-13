EDİRNE'DE ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİ İÇİN 'DRAMA KÖPRÜSÜ' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yerleştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkiye'nin Öğretmenleri Çocukları için Söylüyor' projesi kapsamında Edirne'deki öğretmenler, kent merkezi ile ilçelerdeki tarihi ve turistik yerlerde 'Drama Köprüsü' isimli şarkıyı hem çaldı hem de söyledi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yerleştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkiye'nin Öğretmenleri Çocukları için Söylüyor' projesi kapsamında Edirne'deki öğretmenler, kent merkezi ile ilçelerdeki tarihi ve turistik yerlerde 'Drama Köprüsü' isimli şarkıyı hem çaldı hem de söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında 81 il öğretmenleri kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi. Edirne'de de kent merkezi ve ilçelerde görev yapan öğretmenler, bölgelerindeki tarihi ve turistik yerlerde çektikleri videolarla 'Drama Köprüsü' şarkısını seslendirdi. Çekilen videolardan oluşan video bugün Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından paylaşıldı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yerleştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkiye'nin Öğretmenleri Çocukları için Söylüyor' projesi kapsamında, Serhat Şehri Edirne'mizin öğretmenleri 'Drama Köprüsü' isimli türküyü seslendirdi? denildi.

Video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı