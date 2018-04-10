Öğrencileri Her Sabah "Alex" Karşılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, öğrencilerin okullarının kapısında bulup sahiplendikleri ve "Alex" adını verdikleri köpek, her sabah öğrencileri karşılıyor.

Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, okulun kapısında buldukları köpeği sahiplendi ve "Alex" adını verdi.

Öğrencilere alışan ve okulun maskotu haline gelen "Alex", her sabah öğrencileri okul kapısında karşılıyor.

Öğrenciler de her sabah önce Alex'i severek derse giriyor.

Okul Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sahipsiz bir sokak köpeğinin bakımını ve beslenmesini üstlendiklerini söyledi.

Çocukların okul bahçesinde baktıkları köpeğe "Alex" adını verdiklerini ve kendi elleriyle beslediklerini anlatan Baker, "Alex', okul bahçesine başka köpeklerin girmesine izin vermiyor ve yabancı kişiler

bahçeye girdiğinde havlayarak öğretmenleri uyarıyor. Sabah okul

merdivenlerinin başında çocukları bekleyen 'Alex' onların tek tek okula girmesini

bekliyor daha sonra kendisine verilen yemeği yiyip okul bahçesinde bekçilik

yapıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin hayvan sevgisini yaşayarak öğrendiklerini aktaran Baker, "Öğrencilerimizi hayvan sever olarak

yetiştirmek istiyoruz." dedi.

7'inci sınıf öğrencisi Musa Öztürk de şunları kaydetti:

"Köpekleri çok seviyorum ama

evimizde uygun yer olmadığı için köpek besleyemiyordum. Şimdi okulumuzun

bahçesinde köpeğimiz var. Arkadaşlarımızla birlikte ona sahip çıkıyoruz, o da

bize sahip çıkıyor. Okula gelirken okul kapısında bizleri bekliyor, biz de onu sevmeden sınıfa girmiyoruz. Alex, bizlerin moral kaynağı oldu. Ona evimizden yemek getiriyoruz veya simitle besliyoruz, aç bırakmıyoruz."