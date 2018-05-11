Öğrencileri Dövüp Whatsapp'tan Dalga Geçen Öğretmenler İçin Bakanlık Harekete Geçti
Ankara'da 3 öğretmen, özel okulda engelli çocuklara şiddet uyguladıktan sonra WhatsApp grubunda dalga geçmişlerdi. Haberlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın olaya el koyduğu ortaya çıktı.
Ankara'da engelli çocukların gittiği Mamak Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda 3 öğretmen, öğrencilere şiddet uyguladıktan sonra mesajlaşarak dalga geçmişti. Çıkan haberlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın olaya el koyduğu ve soruşturmak için müfettiş görevlendireceği öğrenildi.
ENGELLİ ÇOCUKLARA ŞİDDET GÖSTERİP DALGA GEÇMİŞLERDİ
Ankara'da engelli çocukların gittiği Mamak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda ücretli öğretmenler Handan Y., Özlem A. ve Şükran E., çocuklara uyguladıkları şiddeti WhatsApp grubunda sohbet konusu yapmıştı.
BAKANLIK OLAYA EL KOYDU
Öğretmenlerin Whatsapp grubunda yazdıkları dehşete düşürmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı da olaya el koydu, soruşturmak için müfettiş görevlendireceği öğrenildi.
OLAYI ORTAYA ÇIKARAN ÖĞRETMENİN DE İSTİFASI İSTENDİ
Öğretmenlerden Gül Özlem A. bir süre önce istifa etmişti, Handan Y. ile Şükran E.'nin de okul yönetimi tarafından istifa dilekçeleri alındığı ve işleme konulduğu öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan öğretmen Neşe Ç.'nin de okul yönetimi tarafından istifasının istendiği öğrenildi.
ÇOK SAYIDA VELİ, OKULA AKIN ETTİ
Olayı öğrenen çok sayıda veli, dün sabah saatlerinde okula giderek yetkilileriyle görüştü. Bu arada, 17 Nisan'da konuyla ilgili okul müdür yardımcısı Elif Akçaer'in ilçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'e dilekçe verdiği de ortaya çıktı.
ÖĞRETMEN, MÜDÜRE GEYİK MUHABBETİ SAVUNMASI YAPMIŞ
Şiddet olayını basından öğrendiğini söyleyen Güney, "Bana bu konuda gelmiş sözlü, yazılı şikâyet yok. Konuşmalar 3 genç öğretmen arasında geçiyor. Gül Özlem A. adlı öğretmen bana aralarında geyik muhabbeti yaptıklarını söyledi" dedi.
ÖĞRETMENİN İTİP AYAKLARINI KIRDIĞI ÇOCUK KORUMA ALTINDA
Öte yandan aynı okulda eğitim gören ve beden eğitimi öğretmeni Şükran E.'nin itmesi yüzünden ayaklarının kırıldığı öne sürülen Z.E. adlı öğrenciye de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı.
(Kaynak: Habertürk)
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Bütün kreş anaokulları 15 GÜNDE bir DENETLENMELİ çare yok.Başıboş bırakılmamalı.sevmeyen istifa etsin gitsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Vicdan yoksunlariCevap Yaz Yayından Kaldır