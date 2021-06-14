Öğrenciler doğada eğlenceli eğitim yaptı
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Öğrenciler doğada eğlenceli eğitim yaptı

Öğrenciler doğada eğlenceli eğitim yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Selçuklu Vesile Sağ Ergun Anaokulu öğrencileri, e Tvining projesi kapsamında, doğada eğlenceli eğitim yapma fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan eTwinning projesi, Türkiye genelinde yüz kırk binden fazla Türk öğretmenle yürütülüyor. Eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama ve dileklerin paylaşılması amacıyla okul, öğretmen ve öğrencilerin bir platformda buluşturulmasını amaçlayan eTwinning faaliyeti, öğretmenlerin öğrencileriyle beraber proje yaptıkları, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırdıkları, iş birliği içinde çalışarak bilgi-beceri paylaştıkları, Avrupa'nın en büyük e-öğrenme platformudur.

Vesile Sağ Ergun Anaokulu, önceki yıllarda olduğu gibi, 2021 yılında da e Twining projesi kapsamında; "Eğlenceli Eğitim" projesi 10 öğretmenin katılımı ile Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan ülkelerinden ortaklarla yürütülmüştür. Proje kapsamında öğrenciler doğada eğlenceli eğitim programlarına katıldılar. Proje kapsamında öğrenciler okul bahçesinde bulunan açık sınıflarda ve tarım atölyesinde etkinlik gerçekleştirdiler.

Okul Müdürü Semra Cansu, e Tvining kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlayacak etkinlikler planlayıp uyguladıklarını belirterek "Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz proje ile öğrenci ve öğretmenlerimiz önemli kazanımlar sağlamıştır. Amacımız, öğrenci ve öğretmenlerinizin doğa da eğlenceli eğitimlere katılarak birllikte hareket etme kabiliyetlerini geliştirme, kişisel becerilerini güçlendirme ve farklı kültürlerle fikir ve bilgi paylaşımı sağlamaktır. Bu çalışmalarımızla elde ettiğimiz kazanımlarla birlikte Okul olarak Avrupa e Twining ödülü almayı hedefliyoruz" dedi

Kaynak: Bültenler

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