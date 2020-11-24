Öğrencileri "Çiçek Hoca"yı çiçeksiz bırakmadılar
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Öğrencileri "Çiçek Hoca"yı çiçeksiz bırakmadılar

24.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:34

Öğrencileri "Çiçek Hoca"yı çiçeksiz bırakmadılar Adana'da, yaka cebinde çiçekle dolaşan ve "Çiçek Hoca" olarak bilinen emekli öğretmen Kerem Gümüşsoy'u öğrencileri Öğretmenler Gününde unutmadı Çiçek Hoca, "Başarının sırrı öğrenciyi sevmek.

Öğrencileri "Çiçek Hoca"yı çiçeksiz bırakmadılar

Adana'da, yaka cebinde çiçekle dolaşan ve "Çiçek Hoca" olarak bilinen emekli öğretmen Kerem Gümüşsoy'u öğrencileri Öğretmenler Gününde unutmadı

Çiçek Hoca, "Başarının sırrı öğrenciyi sevmek. Öğrenciyi seveceksin okulu sevdiremezsen okutamazsın" diyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, yaka cebinde çiçekle dolaşan ve "Çiçek Hoca" olarak bilinen emekli öğretmen Kerem Gümüşsoy'u öğrencileri Öğretmenler Gününde unutmadı.

Bu yıl korona virüs nedeniyle öğrencilerini ağırlayamamanın hüznünü yaşayan Kerem Gümüşsoyöğrencilerinden gelen çiçekler ile odasını donatırken onlarla cep telefonu ile görüntülü görüştü.

Korona virüs nedeniyle az sayıda ziyaretçi kabul eden emekli öğretmen Kerem Gümüşşoy'u, ilkokul öğrencisi Fatma Mumcu ziyaret etti. Mumcu, "Çok değerli bir öğretmenim. Her yıl çiçekle gelirim. Çocuklarımla da aynı öğretmen sevgisini paylaşıyorum. Kendisi çok sayılır sevilir. Herkes kendini çok sever ve bizim için çok değerli. Çiçekleri çok sever. Ondan çiçek hoca diyoruz" dedi.

27 yıl Türkiye'nin bir çok ilinde ve köy okullarında öğretmenlik yapan Kerem Gümüşşoy başarının sırrının sevgi olduğunu söyledi. 70 kişilik sınıflarda hakim savcılar yetiştirdiklerini anlatan Çiçek Hoca, öğretmenlerin emekli olduktan sonra unutulmaması gerektiğini vurguladı. Gümüşsoy " Türkiye'nin her ilinde öğrencilerim var. Kimi savcı oldu, kimi hakim, sağlık çalışanı, öğretmen oldu. Bayramlarda özel günlerde gelirler. Korona virüs olmadan önce saat veriyordum onlarca öğrencim gelirdi. Bu yıl en kalabalık olmayan senem. Öğretmen olan öğrencilerim ile birlikte gelirdi. Bir öğretmen olarak gerçek öğretmenlik yapanlara teşekkür ederim para için yapılmaz bu iş. Çocuklarımla oyun kurardım, öğrenciler sıkılınca sınıfta halay çekerdik. Kitap bulamazdık gider kitaplar getirirdim. Öğrencileri kendi çocuğum gibi severdim. Bu sevgiden ileri geliyor" dedi.

Öğrencileriyle çok güzel bağlar kurduğurnu anlatan Gümüşsoy, "Ağlayan yeni kayıt çocuklara sınıfa beraber çıkardık. Başarının sırrı öğrenciyi sevmek. Öğrenciyi seveceksin okulu sevdiremezsen okutamazsın. Şimdi öğrenciler maalesef berbat. Şimdi şöyle dokunsak hemen babası veli geliyor okul basıyor. Cumhurbaşkanını, bakanı, başbakanı bir öğretmen yetiştiriyor. Çalışırken fedakar öğretmen olup emekli olunca unutulmamalı" diye konuştu.

Öğrencilerine yardımsever olmayı insanları sevmeyi okumayı vatanını milletini bayrağını sevmeyi aşıladığını kaydeden Gümüşşoy, "Sizden bir büyüğe saygı duymayı öğrettim bundan çok gururluyum" diyerek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Evine gelemeyen öğrencileri ile telefondan görüntülü konuşan Çiçek Hoca, duygu dolu anlarda yaşadı.

Öğrencileri 'Çiçek Hoca'yı çiçeksiz bırakmadılar
Öğrencileri 'Çiçek Hoca'yı çiçeksiz bırakmadılar
Öğrencileri 'Çiçek Hoca'yı çiçeksiz bırakmadılar
Öğrencileri 'Çiçek Hoca'yı çiçeksiz bırakmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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