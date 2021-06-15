Öğrencileri cami ile tanıştıran proje
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Öğrencileri cami ile tanıştıran proje

Öğrencileri cami ile tanıştıran proje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Şehrimde İslam'ın İzleri" adlı e twinning projesine Bursa, Uşak, Gaziantep, Muş ve İzmir'den katılan öğrenciler hem kendi şehirlerindeki camileri tanıyor, hem de dijital araçları kullanarak birbirlerine tanıtıyorlar.

"Şehrimde İslam'ın İzleri" adlı e twinning projesine Bursa, Uşak, Gaziantep, Muş ve İzmir'den katılan öğrenciler hem kendi şehirlerindeki camileri tanıyor, hem de dijital araçları kullanarak birbirlerine tanıtıyorlar.

Projeye Bursa'dan öğrencileriyle katılan Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Hatice Karışma, projeye katılan öğrencilerin tarih ve kültür şuurunun ve doğru teknoloji kullanımı konusundaki yeteneklerinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. bu projenin hedefi okul ile camiyi, öğretmen ile din görevlisini, öğrenci ile mahallesindeki camiyi, din görevlisi ile okulu, halkı tanıştırarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gönül tellerine dokunup, gönül pencerelerinde güzellikler açmak olduğu ifade edildi. - BURSA

Öğrencileri cami ile tanıştıran proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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