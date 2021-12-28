ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Belediyemiz tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 'Çevre Yönetimi' konferansları tüm hızıyla devam ediyor.

Temiz bir çevre için önemli çalışmalara imza atan Belediyemiz, gelecek nesilleri de bu konuda bilinçlendirmek için hayata geçirdiği projeye ara vermeden devam ediyor.

Daha önce ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Çevreci Çocuk' eğitim seti hazırlatıp 6 bin öğrenciye ulaştıran Belediyemizin bir sonraki projesi olan 'Çevre Yönetimi Semineri' öğrencilerden ve öğretmenlerden büyük ilgi görüyor. Şimdiye kadar birçok okulda gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusunda Altınşehir İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Temizlik İşleri Müdürlüğümüz uzmanlarından Mehmet Emin Yağımlı, öğrencilere slayt ve videolar eşliğinde çevre bilinci hakkında bilgiler verdi.

Eğitimlerde, dünyadaki kaynakların çok azaldığını ve bunu engelleyecek tek şeyin çevreye karşı duyarlı olmak olduğunu dile getiren Yağımlı, öğrencilere ekosistem, gürültü, görüntü ve çevre temizliği konularını içeren çevre yönetimi, sıfır atık, bilinçli su tüketimi ve enerji yönetimleri konularında bilgiler aktardı.

Öğrencilere maske ve kalem hediye edilen seminerin sonunda, seminere katılan tüm öğrencilere 'Çevre Gönüllüsü' rozeti takıldı ve çevre gönüllüsü ilan edildi.

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