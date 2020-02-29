Öğrencilere yurt dışı olanakları anlatıldı

29.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:31

Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen "Erasmus Tanıtım Günü" etkinliği kapsamında öğrencilere Avrupa Birliği (AB) üyesi 17 ülkeden, 43 üniversiteye yapılabilecek öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.



Bartın Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından öğrencilere yurt dışı eğitim ve staj hareketliliği konusunda bilgiler verilirken; Erasmus birim koordinatörleriyle de yapılabilecek iş birliktelikleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Erasmus Koordinatörü, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Burçin Kef tarafından yurt dışı öğrenim ve staj hareketlilikleri ile ilgili güncel gelişmelerden bahsederek, "Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün kendisini yenileyen ve geliştiren bir yapı ile öğrencilerimize en iyi fırsatları sunmak için çalışıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'un da teşvikleriyle öğrenim ve staj hareketlilikleri doğrultusunda ikili iş birlikteliklerimizi arttırıyoruz. Öğrencilerimize 17 farklı Avrupa Birliği ülkesinden anlaşmalı olduğumuz 43 üniversite ve 111 bölümde öğrenim hareketliliği yapmaları konusunda destekliyoruz. Gittikleri ülkelerde öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizin farklı eğitim ve öğrenim sistemlerini görmeleri ise onların akademik olarak gelişimlerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerimiz faaliyetleri boyunca, Üniversitemizce sağlanan hibeden yararlanabilecekler" dedi.



Ayrıca Kef, 2019-2020 akademik yılı için Erasmus hareketlilik başvurularının 02 Mart 2020 tarihine kadar devam edeceğini ve başvuruların Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında bulunan ilanlardan indirilecek başvuru formunun doldurup bizzat Erasmus ofisine elden teslimi ile yapılabildiğini sözlerine ekledi.



"Gönüllülük imkanı sağlanıyor"



Erasmus+ Gençlik projeleri sorumlusu Ahmet Abalı ise öğrencilerin, öğrenim ve staj hareketlilikleri dışında Erasmus+ Gençlik projelerinden de yararlanabileceğinin altını çizdi. Abalı, Üniversitenin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 'ECS11 Merhaba Gönüllülük Projesi' hakkında da bilgiler vererek, "Proje, Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikasyonumuzun ardından yazılan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafında hibelendirilen ilk gönüllülük projesi. Proje kapsamında 1 sene boyunca 28 günlük sürelerle ortağımız olan Portekiz ve Yunanistan'a üniversite öğrencilerimiz ve mezunlarımız öncelikli olacak şekilde 17-30 yaş arası toplamda 32 gencimiz hareketlilik gerçekleştirecek. Proje, gençlerimize belli bir süre içerisinde Avrupa'da faaliyet gösteren toplum yararına çalışan kuruluşlarda gönüllülük yapma imkanı sağlıyor. Projenin ilk ilanının değerlendirilmesinin ardından ara tatilde 4 gencimiz Portekiz'e, 4 gencimiz ise Yunanistan'a hareketlilik gerçekleştirdi. İkinci ilanımızın ise başvuruları başladı. İlan kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında öğrencilerimiz, eylül ayında ise mezunlarımız hareketlilik gerçekleştirebilecek. Gençlerimizin seyahat, konaklama, yeme-içme masraflarının tümü projeden karşılanabileceği gibi bir miktar da maddi destek verilecek. Projeye katılan gençlerimiz hafta içi gönüllülük faaliyetlerini yürüttüğü gibi hafta sonları da bulundukları ülkeleri ya da başka ülkeleri keşfedip farklı kültürleri öğrenme şansı yakalayacaklar" diye konuştu.



Abalı, proje kapsamında daha detaylı bilgilere "erasmus.bartin.edu.tr" internet adresinden ulaşılabileceğini ve başvuru yapılabileceğini de sözlerine ekledi. - BARTIN

Kaynak: İHA