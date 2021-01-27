Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi
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Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi

27.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:57
Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi

İZMİR'de bir eğitim kurumunda Türkçe öğretmeni olan Mutlu Çağlar, öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' yaparak bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik aletlerden uzak durmaları önerisinde bulundu.

İZMİR'de bir eğitim kurumunda Türkçe öğretmeni olan Mutlu Çağlar, öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' yaparak bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik aletlerden uzak durmaları önerisinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine internet üzerinden evlerinde devam eden öğrenciler, internette daha çok zaman geçirmeye başladı. Teknolojik cihazların uzun süre kullanılmasının sağlık açısından sakıncalı olabileceğini belirten İzmir'de bir eğitim kurumunda Türkçe öğretmeni olan Mutlu Çağlar, öğrencilerin yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' yapmalarını isteyerek, tatil süresince bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik cihazlardan uzak durmalarını önerdi. Çağlar, "İçinde bulunduğumuz bu dönemde çocuklar bir hayli bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletlerle ilgilendi, tablette, telefonda fazla vakit geçirdi. Bu da fazla radyasyon almalarına neden oldu. Bazı öğrencilerimizin gözlerinde ciddi bozukluklar meydana geldi. Dolayısıyla yarıyıl tatiline giren öğrencilerin, kendilerini dinlendirmeleri amacıyla dijital detoks yapmalarını öneriyoruz" dedi.

'AİLE İÇİ PLAN YAPILMALI'

Mutlu Çağlar, öğrencilerin, evde olduğu yarıyıl tatilinde, aile için planlamanın yapılması gerektiğini ve çeşitli aktiviteler yapılması gerektiğini ifade etti. Çağlar, "Öğrenci bir gününü planlamalı. Sabah erken kalkılmalı, güne erken başlanıp, güzel bir kahvaltı yapılmalı. Kahvaltıdan sonra birinci dönem derslerini tekrar eden soruları çözmeli. Öğlene kadar sakin ve boş bir beyinle tekrar etmeli. Saat 13.00 ve 15.00 arası öğrenciler, mutlaka spor yapmalı. Dışarıda belli bir süre de olsa yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Eve döndükten sonra aileyle güzel bir akşam yemeği yenmeli. Yemekten sonra aile bireylerinin katılımıyla iletişimlerini güçlendirecek zeka, kutu ve kart oyunları gibi aktiviteler yapılmalı. Yemekten sonra aile bireyleri telefonla, televizyonla vakit geçirmemelidir. Çünkü yalnız kalan çocuklar cep telefonuna, tablete yönelebilir. Öte yandan gece erken yatılmalı. Geç vakte kadar çocuklar uyumadığında devreye teknolojik aletler girebiliyor, dolayısıyla öğrencilerin erken yatmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.


Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi
Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi
Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi
Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi
Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi
Öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital detoks' önerisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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