Öğrencilere yaban hayatın önemleri anlatıldı
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Öğrencilere yaban hayatın önemleri anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrencilere yaban hayatın önemini anlatan sunum gerçekleştirdi.

04.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:58
Öğrencilere yaban hayatın önemleri anlatıldı

(İHA) – Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrencilere hayatın önemini anlatan sunum gerçekleştirdi.


Her yıl 3 Mart tarihinde kutlanan Dünya Yaban Hayatı günü etkinlikleri kapsamında Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrencilere yaban hayatın önemini anlattı. İnsanların etkisiyle yok olmanın eşiğine gelmiş olan yaban hayatını kurtarmak ve korumak yine insanın elinde olduğunu öğrencilere anlatan, Doğa Koruma ve Milli Parklar personelleri doğa ve biyoçeşitliliği hakkında bilgilendirmede bulundu. İnsanın kendisinin doğanın bir hakimi olmadığını doğanın bir parçası olarak görmesi gerektiğini dile getiren yetkililer yaşamın asıl kaynağının doğa olduğunu öğrencilerin bilerek yaşaması gerektiği vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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