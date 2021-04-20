Öğrencilere uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğrencilere uyuşturu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğrencilere uyuşturu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Kırıkhan ilçesinde bulunan Özyörük Mahallesi'nde ikamet eden A.T. isimli şahsın Kırıkhan Yörükler Anadolu Lisesi çevresinde öğrencilere uyuşturucu madde sattığı bilgisi alındı.

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ve "Öğle" isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 607 adet captagon hap ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı