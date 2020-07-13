Öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı fırsatı
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Öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı fırsatı

Türkiye genelinde yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) açıklanmasına sayılı günler kaldı.

Öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı fırsatı
13.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:58

Türkiye genelinde yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) açıklanmasına sayılı günler kaldı. Sınavın ardından öğrencileri sırada tercih dönemi bekliyor. Uğur Okulları, tüm öğrencilere ücretsiz sağlayacağı 'Uğur LGS Tercih Ofisleri' ile tercih danışmanlığı sunacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran tarihinde uygulanan, 8'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu hafta açıklanacak. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren tercih dönemi için Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin açıklamalarda bulundu; mesleğe ilk adımın lise tercihi olduğunu dile getirerek süreçte dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizdi. Sezgin, LGS tercih süreci ile ilgili "Meslek tercihi, insan yaşamındaki en önemli tercihlerinden biridir. Bu nedenle öğrencinin iyi bir lisede eğitim görmesi, akabinde iyi bir üniversite eğitimine ve iyi bir meslek yaşamına sahip olabilmesi için de ilk basamaktır. Bu yüzden lise tercihini yaparken öğrencinin ve velisinin iyi bir araştırma yapması ve öğrencinin gelecekten beklentilerine ve kişilik yapısına uygun bir seçimde bulunması oldukça büyük önem taşır" dedi.

"EĞİTİM KALİTESİ, FİZİKİ YAPI VE DESTEK HİZMETLER ÖNEMLİ"

Barış Sezgin; lise seçiminin öğrencinin alacağı eğitim kalitesini, sosyal gelişimini, üniversite ve meslek seçimini etkilediği için tercih yapılırken okulların pek çok farklı özelliğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sezgin; "Öğretmen kadrosunun niteliği, okulun üniversite sınavlarındaki ve diğer akademik alanlardaki başarısı o okulun eğitim-öğretim düzeyi hakkında fikir verir. Yabancı dil eğitimi gençlerin çağı yakalaması için önemlidir. Fiziki yapı ise eğitim kalitesini ve öğrencinin sosyal gelişimini birebir etkiler. Bir okulun fiziksel yapısı her zaman eğitimi güçlendirici ve destekleyici olmalıdır. Ayrıca okul idarecilerinin ve rehber öğretmenlerin velilerle iletişimi eğitimin desteklenmesi için önemli olan kriterlerden biridir. Okulun psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin çalışmaları öğrencinin psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemelidir" diye konuştu.

"YARIM ASRI AŞKIN DENEYİM İLE DOĞRU LİSE TERCİHİ"

Uğur Okulları tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz LGS Tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağı belirtildi. Uğur LGS Tercih Ofisleri ile öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak amaçlanıyor. Uğur Okullarının kampüsleri, Anadolu liseleri ve yeni okullarının tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet 16 Temmuz Perşembe günü itibarıyla başlayacak.

Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur LGS Tercih Ofisleri 16 Temmuz tarihine kadar hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Aynı zamanda Uğur Okullarında, öğrencilerin LGS'de elde ettikleri başarı düzeyine göre artan oranlarda avantajlı kayıt imkanı da sağlanacak.


Kaynak: DHA

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