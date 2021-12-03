Öğrencilere trafik kuralları öğretildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencilere trafik kuralları öğretildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrencilere trafik kuralları öğretildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri geleceğin sürücülerine kuralları anlattı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri geleceğin sürücülerine kuralları anlattı.

Beyköy Ortaokulu öğrencileri Düzce Melen Park Çocuk Trafik Eğitim sınıfında, kuralları uygulamalı olarak öğrendi. Jandarma ekipleri 18 öğrenciye emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk gibi konularda bilgiler verdi. - DÜZCE

Öğrencilere trafik kuralları öğretildi

Öğrencilere trafik kuralları öğretildi

Öğrencilere trafik kuralları öğretildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title