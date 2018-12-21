Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okullarda trafik eğitimi veriliyor.

Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarına başladı. Trafik eğitimleri kapsamında Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kabadüz Merkez İlk-Ortaokulu ve Yokuşdibi İlk-Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim çalışmalarında okula geliş-gidişler, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, okul giriş ve çıkışlarında dikkat edilmesi gereken trafik kuralları ile trafiğin tanımı, trafikte insanların oynadığı roller ve genel trafik kuralları konularında bilgiler öğrencilere anlatıldı.

Öte yandan Kabadüz İlçe Emniyet Amirliğince eğitimlerin devam edeceği aktarıldı. - ORDU

Kaynak: İHA