23.10.2019 15:00

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Türkoğlu ilçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde trafik eğitimi konusunda seminerler düzenlendi.

Seminerde öğrencilere, trafik ışık ve levhaları, yaya geçitlerinin kullanılmasının önemi ile diğer trafik kuralları anlatıldı.

İlçedeki 11 okulda trafikle ilgili seminer veren ilçe jandarma komutanlığı, eğitim öğretim yılı içerisinde 20 okulda daha seminer düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak: AA