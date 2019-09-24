Öğrencilere trafik eğitimi

24.09.2019 16:39

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte Çocuk Trafik Eğitim Park'ındaki eğitim çalışmalarına başladı.



Trafik Park, yeni eğitim çalışmalarına Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu ilkokulu öğrencilerini ağırladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılması ile birlikte Battalgazi Belediyesi Trafik Eğitim Parkında eğitimlerine başladı. Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Trafik Eğitim Parkında eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza trafik kültürünü aşılamak için 2016 yılında başlayan çalışmalara bundan sonra da devam edeceklerini ifade etti. Kırçuval, "Ben öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm çocuklarımıza başarılar getirmesini diliyorum. Battalgazi Belediyesi olarak biz 2016 yılından beri haftada iki gün çocuklarımıza trafik eğitimi veriyoruz. Bu eğitimleri eğitim öğretim sezonu boyunca mutat olarak veriyoruz. Bu eğitimlerin olumlu sonuçlarını hep birlikte gözlemliyoruz. Bundan sonra da hafta da iki kez özellikle kırsal okullardaki öğrencilerimize daha çok bu eğitimlerimizi vermeyi planlıyoruz. Bu eğitimleri sürekli hale getireceğiz. İl dışında bulunan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in burada eğitim alan çocuklarımıza selam ve sevgilerini iletiyorum" ifadelerini kullandı. Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu ilkokulu öğretmeni Fetiye Erdem de yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz ilk defa akülü arabaya biniyorlar. Bundan dolayı oldukça heyecanlılar. Bu gibi imkanların çoğalmasını istiyoruz" dedi.



Verilen eğitimlerin oldukça faydalı olduğuna inandığını vurgulayan Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu ilk okulu öğretmeni Emine Duman ise, "Verilen eğitimlerin kesinlikle verimli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl çocuklarımıza trafik dersi de veriyoruz. Çocuklarımız köy çocukları olduğu, köyde bu imkanları olmadıkları için bu eğitimden çok memnunuz kaldık. Sizlerde şahit oldunuz çocuklarımızda oldukça memnun oldu. Battalgazi Belediyesinin bu uygulamasından dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA