Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şarkışla Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde, Sivas İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Ahmet İnan depremden önce alınması gereken tedbirleri, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Eğitimin ardından okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Programa, Sivas İl Afet ve Acil Durum Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Murat Altunhan, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA