Öğrencilere tablet desteği veren hayırsevere teşekkür belgesi
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Öğrencilere tablet desteği veren hayırsevere teşekkür belgesi

06.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:34
Öğrencilere tablet desteği veren hayırsevere teşekkür belgesi

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için başlatılan "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına tablet desteğinde bulunan eczacı Mehmet Yaşar Karacan'a teşekkür belgesi verildi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için başlatılan "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına tablet desteğinde bulunan eczacı Mehmet Yaşar Karacan'a teşekkür belgesi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan öğrencilerin EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Sınıf Tam Öğretmenim Projesi"ne destek olmak için 5 tablet bağışlayan Karacan'a Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından teşekkür belgesi sunuldu.

Sağlam, Karacan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Pandemi süresince uzaktan eğitime katılan öğrencilerimizin hiçbirinin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu sebeple her kurumdan destek bekliyoruz. Bu dayanışmaya destek vererek örnek olan Yaşar Bey'e teşekkür ediyorum." dedi.

Karacan da aynı zamanda İlk Kıvılcım Spor Kulübünün başkanlığını yürüttüğünü belirterek, "Pandemi nedeniyle devam eden uzaktan eğitim sürecinde kurumlar farklı projeler düzenleyerek süreci en iyi şekilde yönetmek için performans sergiliyor. Biz de 5 tabletle destek olduk. Amacımız ekonomik şartları nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencileri de tam anlamıyla eğitime dahil edebilmek. Kampanyaya destek vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Öğrenciler ülkemizin geleceği ve bu süreçte onlara destek olmak bizim de görevimiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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