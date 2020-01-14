Öğrencilere spor malzemesi yardımı sürüyor

14.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:31

Antalya Büyükşehir Belediyesi, spora ve eğitime destek için ilçelerdeki okulları ziyaret ederek, spor malzemesi yardımı yapıyor.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri spora teşvik etmek ve bir spor geleneği oluşturmak amacıyla okullara spor malzemesi yardımı yapmaya devam ediyor. İlçe ilçe gezerek, kırsal bölgelerdeki okullara giden Büyükşehir ekipleri, öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir ekipleri, son olarak Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Kaş, Demre, Finike, Kumluca'da bulunan 25 ilk ve orta öğretim okulunu ziyaret etti. 667 öğrenciye spor malzemesi hediye edildi.



Kırsal mahalleler öncelikli olmak üzere ilçelerdeki ilk ve ortaokulları ziyaret eden Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için çanta, tişört, okullara da futbol, basketbol, voleybol, hentbol topu ve satranç takımı yardımı yapıyor. Spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, hediyesinden dolayı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA