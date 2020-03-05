öğrencilere sosyal medya uyarısı

05.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:34

Gaziantep'te 650 lise öğrencisine polisler tarafından sosyal medyanın risk ve tehditleri anlatıldı



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik(TDP) Şubesi ekipleri, Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi'nde 650 öğrenciye sosyal medya eğitimi verdi. TDP Şube Müdürü İrfan Sancar'ın da yer aldığı seminerde, öğrencilere sosyal medyanın risk ve güvenlik unsurlar detayı bir şekilde anlatıldı.



Sosyal medyanın güzel yönlerine de dikkat çekilen seminerde öğrencilerin de merak ettiği sorulara cevap verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA