Öğrencilere sınav stresini yenmeyi anlattılar Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (BAYSEM) üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

'Sınav Stresi ve Motivasyon' başlıklı etkinlikte öğrenciler, sınav öncesi ve sırasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Bayraklı Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrenciler ve ailelerine yönelik 'Sınav Stresi ve Motivasyon' semineri düzenledi. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesindeki BAYSEM'de, öğrencilerin sınava en iyi şartlarda hazırlanmasını sağlamak ve yaşanabilecek stresi önlemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında eğitimciler Onur Soğuk ve Muhammet Tosun öğrencilerle bir araya geldi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki seminerde eğitimciler, öğrencilere sınav öncesi ve sırasında yaşayabilecekleri stres ve karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili bilgiler verdi.

Paragraf sorularına dikkat!

Sınav sırasında yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin uzun paragraf soruları olduğunu ifade ederek bu durumun öğrenciler üzerinde stres yarattığını ifade eden Türkçe Öğretmeni Onur Soğuk, "Anadilimiz Türkçe olmasına rağmen uzun paragraf sorularında sıkıntılar yaşanıyor. İyi okumalı anlamalı ve yorumlamalıyız. En çok zaman ve puan kaybettiren durumlardan biri bu uzun paragraflar oluyor. Çok fazla okuyun, soru çözün ve paragraf sorularına ağırlık verin. Günlük 50-60 paragraf sorusu çözün. Ne kadar hızlı okuyup, anlayıp, analiz ederseniz o kadar rahat olursunuz" dedi.

Disiplin ve konsantrasyon önemli

Sınavda dikkat ve konsantrasyonun önemine dikkat çeken Rehberlik Öğretmeni Muhammet Tosun ise "Sınavda anlam ve yorum sorularıyla konsantrasyon çok önemli. Konsantrasyonunuzu sağlayamazsanız Türkçe kısmında bocalama şansınız çok yüksek oluyor. Hangi sorunun kolay olduğunu bilemediğimize göre, çözebildiğiniz sorularla ilerlemeniz ve vakit kaybı yaratan soruları sonraki sürelere aktarmanızda fayda var. Bir de sınava girerken, hedefiniz ne kadar yüksek oluyorsa o derecede stres yaşanıyor. Doktorluk, avukatlık veya derece hedefiyle girdiğiniz zaman bunun karşılığı size stres olarak geri dönebiliyor. Yapmanız gereken disiplinle, konsantrasyonla sınava hazırlanarak, çok sayıda soru çözmek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler