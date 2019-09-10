10.09.2019 10:25

Öğrencilere simit atarak karşılamaya inceleme başlatıldı

Öğrenciler : "Satılamayan simitleri alıyoruz. Ardından tekrar toplayıp martılara veriyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün inceleme başlattığı öğrenildi

İSTANBUL - Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Kadıköy Anadolu Lisesinde çekilen yeni öğrencileri simit atılma görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. Öğrenciler olayın bir gelenek olduğunu, bayat simitlerle yapıldığını ve sonrasında israfa gidilmediğini söyledi. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy Anadolu Lisesinde çekilen ve sosyal medyaya düştükten sonra en çok konuşulanlar arasına giren görüntülerle ilgili, okulun öğrencileri konuştu. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk günü çekilen görüntülerde Kadıköy Anadolu Lisesine yani başlayan hazırlık sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde sınıflarına gittikleri sırada, üst sınıflar tarafından simit yağmuruna tutuluyordu. Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra israf yapıldığı eleştirilerine neden olmuş ve öğretmenlerin de atılan simitlerden nasibini alması ciddi şekilde tepki görmüştü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu hakkında inceleme başlatılması kararını almıştı.

Yeni eğitim öğretim yılının ikinci gününde sıkı güvenlik önlemleri altında okullarına giren Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ise uygulamanın yıllardır bir gelenek olduğunu, okulun simgesinin martı olduğunu ve okula yeni başlayan öğrencilerin bu nedenle simit atılarak karşılandığını anlattı. Öğrencilerden Yiğit Divriklioğlu israf iddialarının kesinlikle yanlış olduğunu belirterek, "Simit atma olayı bizim eskiden beri gelen bir geleneğimiz. Ne kadar eski tam bilmiyorum ama ben geldiğimden beri devam eden bir şey. Ben bu okula gelmeden de böyle bir gelenek olduğunu biliyordum ve beni mutlu etmişti böyle bir gelenek olması. Zaten çocukluğumdan beri bu okulu istiyordum. Bu simitleri biz önceden topluyoruz. Kurumuş simitler oluyor hepsi. Satılamayan simitleri falan alıyoruz biz. Daha sonrasında da o simitler çöpe değil, martılara gidiyor. Ne öğrencilerin canı yanıyor o videoda, hiç öyle bir şey yok, ne de biz onu vahşet için, çocuklara zarar vermek için yapıyoruz. Öyle bir şey yok. Kesinlikle israf olmuyor bence. Çünkü o simitler taş gibi, yenecek gibi değil, kurumuş simitler. Kimsenin onları yiyebileceğini ben düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Uygulamanın yeni öğrencileri karşılamak için bir gelenek olduğunu söyleyen Divriklioğlu, "Bu bizim geleneğimiz, yavru martılarımızı karşılama şeklimiz. Öyle videolarda gözüktüğü gibi can yakan bir şey değil. Bizim okulun simgesi martı. Yeni gelenler de yavru martılar" dedi.

Başka bir öğrenci ise "Okulun simgesi martı olduğu için bildiğiniz üzere martılara simit atılır. Biz de yeni gelen öğrencilere martı diyoruz, yeni martılar. Öyle oldukları için biz de onlara simit atıyoruz. İşin aslı bu. Bir de simitler bayat oluyor. Bayat olmayanlar da var, adam yeni alıp geliyor. Sosyal medyada temizlikçilere çok fazla yüklenildi ama temizlikçiler onları topluyor, sonra bizim buradaki sokak hayvanlarına veriliyor o simitler. Hepsi çöpe atılmıyor. Böyle de bir şeyi var" diye konuştu.

Öte yandan, okulun bahçesinde, üzerinde 'Martılarımız, yuvanıza hoş geldiniz' yazılı bir pankart asılı olduğu görüldü.

Kaynak: İHA