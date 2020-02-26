Öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
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Öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi

Marmara İlçesindeki tüm okulların öğrencilerine "Çevre Dostu Gelecek İçin Sıfır Atık" projesi kapsamında eğitim verildi.

26.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:09
Öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi

İlçesindeki tüm okulların öğrencilerine "Çevre Dostu Gelecek İçin Sıfır Atık" projesi kapsamında eğitim verildi.


Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere verilmesine devam edilen çevre eğitimi Marmara ilçesi ile devam etti. Atıkla mücadele konusunda önemli atılımlar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını Marmara İlçesindeki eğitim kurumları ile devam ettirdi. Çevre kirliliğinin önlenmesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve sıfır atık kapsamında israfın önlenerek atık oluşumunun minimize edilmesi konularında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeli, öğrencilere sinevizyon eşliğinde bilgilendirmelerde bulunarak konuyla ilgili görsellerle desteklenen kitapçıklar dağıttı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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