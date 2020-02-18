Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen sözleşmeli öğretmen görevinden alındı.
Gaziantep'te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen sözleşmeli öğretmen görevinden alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'ndeki Sadettin Batmazoğlu İlkokulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K'nin öğrencilere şiddet uyguladığı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yapılan incelemenin ardından öğretmen görevinden alındı.
Bu arada, Hatice K'nin okulda kısa süre önce göreve başladığı öğrenildi.