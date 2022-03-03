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Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 7-18 yaş aralığındaki tüm öğrencilere maç biletlerini sezon sonuna kadar ücretsiz yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 7-18 yaş aralığındaki tüm öğrencilere maç biletlerini sezon sonuna kadar ücretsiz yaptı.

Samsunspor Kulübü, öğrencilere bilet hediyesi kampanyası düzenledi. 7-18 yaş aralığında tüm öğrencilere maç biletleri ücretsiz olarak hediye edilecek. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilere sezon sonuna kadar bilet hediye. 7-18 yaş aralığındaki tüm öğrenciler, öğrenci kartlarıyla Passolig gişelerine giderek ücretsiz biletlerini maç öncesi haftalık olarak Passoliglerine tanımlatabilirler. 7 yaş altı çocuk taraftarlarımıza Passolig zorunluluğu yoktur." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Spor

Samsunspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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