Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve birimleri gezdirilerek tanıtılan öğrencilere, suçtan korunma yöntemleri ile bilgilendirme amaçlandı. Cumhuriyet Ortaokul Müdürü Yılmaz Uğur, rehber öğretmeni Melin Mutlu ve öğrenciler, ilk olarak İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan'ı makamında ziyaret etti. Özgan, çocuklarla konuşup, "Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan öğrencileri misafir etmekten polis teşkilatı olarak çok mutluyuz. Onların gözlerindeki ışıktan biz de cesaret ve güven alıyoruz" dedi.

Kurum personelleri tarafından, polisliğin tarihçesi ve tanımı, polis birimlerinin tanıtılması, polis okulları giriş koşulları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Emniyet Müdür yardımcısı komiser Yalçın Avcı, öğrencilere, polislik tarihinin Türk tarihi ile başladığını ifade ederek, tarih boyunca çeşitli devletler kuran Türklerin kamu düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürüttüklerini belirtti. Avcı polis mesleğine giriş şartları hakkında da bilgi vererek, "Polislik mesleğinin güzel ve onurlu bir meslektir. Bizler bu mesleği seçtik, gururla onurla bu mesleği yapıyoruz. İnsanlar her konuda her insandan yardım isteyemez. Ama polislerden hepimiz her konuda yardım isteyebiliriz. Bu mesleğin en güzel yanlarından biri de herkese, hiçbir ayrım yapmadan yardımcı olmaya çalışmaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA