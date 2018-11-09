Öğrencilere Organ Bağışı Anlatıldı

Gaziantep'te Özel MMT Amerikan Hastanesi 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle ilköğretim öğrencilerine organ bağışını anlatan bir seminer verdi.

Hastanede stant kurarak hastalarını bilgilendiren Özel MMT Amerikan Hastanesi, organ bağış haftasının son gününde 100. Yıl İlköğretim Okulunda öğrencilere organ bağışını anlattı. Sağlık hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturmayı hedefleyen hastanenin Başhemşiresi Birgül Uğurlu, Organ Bağış Haftası nedeniyle 100. Yıl İlköğretim Okulunda öğrencilere organ bağışının önemini anlattı. Okulun toplantı salonunda yapılan eğitim seminerine çok sayıda öğrenci ve öğretmen de katıldı.

Anlatılanların ilgiyle takip edildiği seminerde öğrencilere organ bağışı ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - GAZİANTEP