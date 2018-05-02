Öğrencilere Opera ve Baleyi Tanıttılar

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından çocuklara opera ve balenin tanıtılması için hayata geçirilen "Opera Atölyesi" çalışmaları sürüyor.

SAMDOB sanatçıları, 2017-2018 sanat sezonunda başlatılan eğitim etkinliği "Opera Atölyesi" kapsamında Canik ilçesinde Emrullah Efendi Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Sanatçılar, öğrencilere yaylı, üflemeli ve vurmalı müzik aletlerini tanıttı, enstrümanların özelikleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere soprano, mezzo soprano, tenor, bas bariton gibi farklı ses renklerini örnekler vererek anlatan SAMDOB sanatçıları, daha sonra ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan mini konser verdi.

Öğrenciler merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, müzik aletleri üzerinde deneme yaptı.