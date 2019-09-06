Öğrencilere okul öncesi ücretsiz saç kesim jesti

06.09.2019 15:09

Şener Eroğlu Akademi Mesleki Eğitim Kursu ve Gençlik Eğitim Derneği öncülüğünde okul öncesi eğitime destek amaçlı 100 çocuğun ücretsiz saç kesimleri gerçekleştirildi.



Malatya Park AVM'de süren kursa katılan kuaför adayları, Melekbaba Semt Konağında kursa katılan 100 öğrencinin saçını kesti. Okul öncesi gerçekleşen etkinlikte konuşan Şener Eroğlu, Sosyal sorumluluk gereği daha öncede huzurevi ve yetiştirme yurdunda kalan çocukların da saçlarını Ücretsiz kestiklerini belirterek bugün de yine aynı proje kapsamında Melekbaba Mahallesinde bulunan semt konağına gelen öğrencilere okul öncesi jest yapmak istediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA