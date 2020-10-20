Öğrencilere ne kadar (kaç tl) burs verilecek? Stajyer Araştırmacı Burs Programı nedir? Tübitak stajyer araştırmacı bursu kimlere verilecek?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın başlatılacağını duyurdu. Öğrenciler stajyer araştırmacı bursu ne demek araştırmaya başladı. Peki stajyer araştırmacı bursu kimlere verilecek? Kaç tl olacak?

Yapılan açıklamaya göre üniversite lisans seviyesi öğrencileri için Stajyer araştırmacı bursu verilecek. Peki stajyer araştırmacı bursu nedir, ne zaman verilecek, kaç tl olacak, kimlere verilecek? Tüm detaylar haberimizde.

TÜBİTAK STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI NEDİR?

Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR – Stajyer Araştırmacı Burs Programı çağrıya açılmıştır.

COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek verilmektedir.

Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvuruları alınmaktadır.

STAJYER ARAŞTIRMACI BURSU KİMLERE VERİLECEK?

Yapılan açıklamaya göre stajyer araştırmacı bursu üniversite lisans seviyesindeki öğrencilerine verilecektir. Yani lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılar için bu bursun verilmesi düşünülüyor.

BURS NE ZAMAN VERİLMEYE BAŞLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı STAR lisans burs programıyla ilgili duyuruların önümüzdeki günlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

STAJYER ARAŞTIRMACI BURSU KAÇ TL OLACAK?

Lisans öğrencileri için verilecek burs miktarı : Aylık 750 tl

Yüksek lisans öğrencileri için verilecek burs miktarı : Aylık 3000 tl

Doktora öğrencileri için verilecek burs miktarı : Aylık 4500 tl

Doktora sonrası araştırmacılar için verilecek burs miktarı : Aylık 6000 tl

BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

a. Başvuru Koşulları

i. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

ii. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

iii. Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak

iv. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

v. Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

b. Başvuru Belgeleri

i. Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi

ii. COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma

konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.)

iii. Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu