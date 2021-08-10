Öğrencilere MODOKO'da tasarım yapma imkanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nün nitelikli iş gücünün sağlanmasına yönelik planladığı projelerden biri olarak MODOKO ile imzaladığı protokolün ilk etabı Mimarlık Fakültesi ile gerçekleştirildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nün nitelikli iş gücünün sağlanmasına yönelik planladığı projelerden biri olarak MODOKO ile imzaladığı protokolün ilk etabı Mimarlık Fakültesi ile gerçekleştirildi. Protokol, Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerine, zorunlu ve isteğe bağlı staj olanakları sunuyor. Öğrencilere bir yarışma ile MODOKO Yerleşkesinin yeniden tasarımını yapma olanağı da sağlayan anlaşma uygulamalı saha deneyimi kazandırmayı hedefliyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerine, MODOKO'da yer alan firmalarda gözlem, araştırma, danışmanlık ve staj olanağı sunan iş birliği protokolünün ilk etabı Mimarlık Fakültesi ile imzalandı. Modoko ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sektörel bazda nitelikli mezun ihtiyacının temin edilmesine yönelik yeni projeler Üniversitenin Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile hayata geçirilecek. Ayrıca e-ticaret, dış ticaret ve lojistik alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ve nitelikli hizmet sunumuna ilişkin olarak Üniversite-Sanayii İş birliği çerçevesinde çalışmalar yürütülecek.

Törende, Projenin mimarı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Altınok Çalışkan ile Üniversitenin Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Mimarlık Bölümü akademik kadrosu, Kurumsal İletişim Yetkilileri, MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerine teorik bilgilerini, MODOKO'da bulunan mobilya sektörüne yön veren danışmanlarla geliştirme ve uygulama yapma olanağı sunan staj protokolü ile orta ve uzun vadede Türkiye'de bu alanda yetişen nitelikli iş gücüne katkı sağlanması hedefleniyor.

Lisans eğitiminde saha deneyiminin her öğrenci için çok değerli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hanife ÖZTÜRK Akkartal üniversite ve MODOKO staj iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Protokolümüz zorunlu ve isteğe bağlı stajları bulunan öğrencilerimizin mesleki deneyimi için çok önemli bir başlangıç. Uygulamanın ağırlıklı olduğu Mimarlık eğitiminde öğrencilerimizin zorluk yaşamadan mesleki pratiklerini geliştirmeleri çok önemli. Ek olarak pandemi döneminde değişen iş modelleri staj arayışında olan tüm üniversite gençliğini etkiledi. Bu nedenle MODOKO ile iş birliğimiz çerçevesinde Mimarlık öğrencilerimizin pratik yapma, mesleki mentorluk alma konusunda zorluk yaşamayacaklarını bilmek bizim için çok önemli."

Protokolün kapsam itibarıyla mesleki network olanağı da sunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. ÖZTÜRK AKKARTAL sözlerine şöyle devam etti:

"İlk etabını Mimarlık Fakültemizle imzaladık. 2021-2022 itibarıyla Fakültemizdeki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Mimarlık Bölümlerimizin saha deneyimlerini geliştirmek üzere imzaladık. Başta MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan olmak üzere tüm MODOKO yönetiminin, alanında nitelikli iş gücünün yetişmesi konusundaki farkındalıkları bu protokolün yaşama geçmesinde en önemli unsur."

UYGULAMAYA YÖNELİK PROJELER DESTEKLENMELİ

Protokolün ikinci aşamasının Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile imzalanacağını kaydeden Rektör Prof. Dr. Öztürk Akkartal, Staj iş birliği kapsamında düzenlenecek MODOKO Mekan Tasarımı Yarışmasına ilişkin şunları söyledi:

"Yarışma Üniversitemizin Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerine açık. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan'ın özellikle vurguladığı gibi, istihdam edilen yeni mezun mimar ve iç mimarların hammaddeyi tanımamaları ve bu ham maddeye uygun tasarım yapamamaları sektörde görülen bir eksiklik ve bu nedenle uygulamaya yönelik bu tür projeler desteklenmeli ve Gençlerimiz iyi yetişmeli. Amacımız geleceğin Kültürlü mimar ve iç mimarlarının arasındaki yapıcı rekabeti uygulamaya hakim ve sektörel ihtiyaca uygun olarak yetişen mezunlarla desteklemek. Öğrencilerimiz, MODOKO mobilya merkezinin giriş kapıları dahil tüm mekanı bütüncül olarak yeniden tasarlayacak projeleriyle yarışacaklar. MODOKO'da Kültür'lü Öğrencilerimizin imzasını görmek için şimdiden heyecanlanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı