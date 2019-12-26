Öğrencilere model uçak kursu

26.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:15

Türk Hava Kurumu (THK) Adıyaman Şubesi tarafından ortaokul öğrencilerine model uçak kursu verildi.



THK Adıyaman Şubesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Havacılık Kulübü üyelerine model uçak kursu verdi.



Ücretsiz olarak verilen kursa katılan 12 öğrenci kurs sonunda sertifika almaya hak kazandı.



THK Rehber Öğretmeni Bülent Oral ve Okul Öğretmeni Hakan Çalışkan tarafından verilen kursun amacının havacılığa ilginin artması olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA