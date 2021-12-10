ÖĞRENCİLERE 'MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIR'INDA EĞİTİM

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Mobil Trafik Eğitim TIR'ında öğrencilere trafik kuralları ve kadına şiddet konusunda broşürlü ve cep telefonu uygulaması ile güvenlik birimlerine ulaşabilme yöntemleri anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Atatürk Anıt alanına konuşlandırılan 'Jandarma Mobil Trafik Eğitim TIR'ında konunun uzman eğitmenleri tarafından alana gelen öğrencilere, trafik eğitimi verildi. Kentteki ilkokul öğrencileri ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen program çerçevesinde, TIR içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi. Programa katılan öğrenci ve vatandaşlara, trafik kurallarına uymanın önemi anlatıldı. Simülatör ile emniyet kemerinin önemine, alkollüyken bir futbol topunu dahi kaleye gönderememeyi uygulamalı olarak gençler yaşadı.

KADINA ŞİDDET UYGULAMASI

Trafik eğitiminin yanı sıra sahada bilgi veren kadın subaylar genç kızlara, kadına şiddet olayları karşısında yapmaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Telefona indirilecek bir uygulama ile butona basarak 3 dakika gibi bir sürede güvenlik güçlerinin bulundukları yere yardıma gelecekleri anlatıldı. Trafik kurallarına uymanın, emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çeken İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 'Trafiğin bizim hayatımızda ne kadar etkin olduğunu, jandarmanın da bunun dışında kalmadığının bir göstergesi. 'Bir tık yeter' kısmını net görmeniz açısından çok önemli bir simülatör. Mutlaka deneyin. Hayatımız için çok kıymetli. Onu yapmadığımız zaman en küçük bir kaza da çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunu simülatörde görmek çok büyük şans dedi.Etkinlikler kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenci ve vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti. Simülatör aracına binerek deneyim kazanan vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, bir kez daha emniyet kemerinin önemini anladıklarını ifade etti.