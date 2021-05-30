ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET HATIRASI
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ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET HATIRASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FOTOĞRAF sanatçılarının ulusal ve uluslararası etkinliklerde başarılı olan eserlerinden esinlenerek, ilkokul 4. sınıf öğrencileri tarafından yazılan hikayelerden oluşan 'Dörti'den Öyküler' isimli hikaye kitabı yayımlandı.

FOTOĞRAF sanatçılarının ulusal ve uluslararası etkinliklerde başarılı olan eserlerinden esinlenerek, ilkokul 4. sınıf öğrencileri tarafından yazılan hikayelerden oluşan 'Dörti'den Öyküler' isimli hikaye kitabı yayımlandı. Öğrencilerin edebi ve görsel sanatlara ilgilerini artırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında yayımlanan hikaye kitabı öğrencilere mezuniyet hatırası olarak dağıtıldı.

Manavgat'ta Çağlayan İlkokulu 4-İ sınıfı öğrencileri tarafından kaleme alınan 'Dörti'den Öyküler' isimli hikaye kitabı yayımlandı. Sınıf öğretmeni Soyer Özgür tarafından öğrencilerin edebi ve görsel sanatlara ilgilerini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan, 4-5 aylık bir çalışmanın eseri olan hikaye kitabı, bu yıl ilkokuldan mezun olan öğrencilere mezuniyet hediyesi olarak dağıtıldı.

4 yıldır Çağlayan İlkokulu'nda görev yapan Soyer Özgür, projeyi geçen yıl hazırladığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, Projeyi okul müdürümüz Ahmet İyiol'a açtım, kendisi de projeyi çok beğendi ve hemen hayata geçirmemizi istedi ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bu yıl öğrencilerimin okulumuzdan mezun olacak olmaları nedeniyle projeyi tamamlamak istedik dedi.

HİKAYELER FOTOĞRAFLARDAN ESİNLENDİ

Kendisinin de hobi olarak fotoğraf sanatı ile ilgilendiğini ifade eden Özgür, Çocuklarımız okula başladıkları ilk günden bu yana edebi ve görsel sanatlara karşı ilgilerini artırmak için çaba harcıyorduk. Neticesinde projeyi hayata geçirdiğimizde farklılık olsun diye tanıdığım ve ortak arkadaşlarım olan fotoğraf sanatçılarından, yazılacak hikayelerde kullanılmak üzere fotoğraf talebimiz oldu. Sağ olsunlar hepsi de öğrencilerimize destek olmak ve katkıda bulunmak için fotoğraflarını ücretsiz olarak verdiler diye konuştu.

ORTAK KAHRAMAN DÖRTİ

Kitapta yer alan 20 öykünün tamamen öğrenciler tarafından kaleme alındığını, kendisinin ve bir grup öğretmen arkadaşının ise 4-5 aylık bir süreçte yazılan hikayeleri kontrol ederek imla, yazım hataları ile anlatım bozukluklarını düzenleyerek basıma hazır hale getirdiklerini belirten Özgür, şöyle dedi

Öykülerimizi fotoğraflar üzerinden şekillendirdik. Tüm hikayelerin ortak kahramanını sınıfımız olan 4-İ'den dolayı 'Dörti' olarak belirledik. Dörti bir hikayede 5 yaşında bir erkek çocukken bir diğer hikayede ise 9 yaşında bir kız çocuğu. Biz bunu tamamen çocukların doğaçlamalarına ve görsellerle olan bütünleşmelerine bıraktık. Yaklaşık 4 aylık bir süreçten sonra bizler de kitabımızı tamamladık. Kitabımızda bazen öğrencilerimizin haberlerde gördüğü veya çevrelerinde gördükleri ya da yaşadıkları olayları anlattıklarını gördük. Çeşitli sosyal olaylara, çeşitli kültürel olaylara, tarihi turistik konulara değindiklerini gördük. Hikayelerinin sonlarına atasözlerinden veya herhangi bir duruma ya da öğüt verici bir olayla sonuçlandırmalarını istedik. Genel olarak hikayelerimizin son bölümlerinde öyküde anlatmak istedikleri mesaj. Türkiye'de mutlaka bir sınıf veya bir okul öykü kitabı projesi yapmıştır. Ancak Türkiye'nin ünlü fotoğraf sanatçılarının ulusal veya uluslararası alanda başarılı olmuş fotoğraflarının ele alındığı sınıf öykü kitabı ilk diye düşünüyorum.

ÖĞRENCİLER DE AİLELERİ DE MUTLU

Öğrencilerden Sinem Tüfekçi 'Hayalinden asla vazgeçme' hikayesi ile arkadaşlarına hiçbir zaman pes etmemeleri gerektiği mesajını vermek istediğini belirtirken, 'Köy tatili' isimli hikayesi ile kendi hayatını da hikayesinde dile getiren Rüzgar İmdat İnce, doğayı ve canlıları sevdiğini bu nedenle de köyde yaşamayı da çok sevdiğini söyledi.

Başta projenin başarıya ulaşmasını beklemediğini dile getiren öğrenci velisi Devrim Çetin, Bu güzel projede kızım da bir öykü yazdı. Projeyi önceden olumsuz bir şekilde öğrenciler başaramaz diye düşünmüştük ama öğretmenimiz Soyer Özgür'ün de destekleriyle çocuklar kendi hayal dünyalarına göre çok güzel hikayeler yazdı. Türkiye'de bir ilk olan bu kitabı herkesin ulaşıp okumasını tavsiye ediyorum diye konuştu. Bir başka öğrenci velisi Çiğdem İnce de Gerçekten güzel bir proje oldu. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilk proje. Okulumuz adına da gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederiz diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET HATIRASI
ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET HATIRASI
ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET HATIRASI
ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET HATIRASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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