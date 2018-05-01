Öğrencilere Kitap Sevgisi Aşılanıyor

Öğretmenleri eşliğinde fuarı gezen öğrenciler, çeşitli alanlarda yazılmış kitapların büyülü dünyasında adeta kayboldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar MABEM'de eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde 23. İzmir Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Çeşitli alanlarla yazılmış yüzlerce kitapla tanışan öğrenciler aynı zamanda sınav öncesi test kitapları ve deneme sınavı ihtiyaçlarını da giderdiler. Gün boyu keyifli zaman geçiren öğrenciler düzenlenen etkinlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.