SAMSUN (AA) - Samsun'da bir özel okuldaki öğrencilere "Kariyer ve alan yönetimi" eğitimi verildi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Sarı, diş hekimliği alanında yaşanan gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Sarı, öğrencilere diş hekimliği ve diş hekiminin bir gününü anlatarak, "Hangi mesleği seçerseniz seçin, sevdiğiniz meslek olsun. Sevdiğiniz işi yapın. Mesleğinizde kariyer basamaklarına çıkmak istiyorsanız, bu ancak sevdiğiniz meslekle olur. Sevmediğiniz, istemediğiniz bir mesleği seçerseniz ya da ailelerinizin ısrarıyla yaparsanız, ömrünüz boyunca mutsuz ve başarısız olursunuz." dedi.

Daha sonra Sarı, öğrencilerin mesleği ve sağlıkla ilgili meslekler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA