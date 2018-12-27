Öğrencilere Kar Tatili

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KAYSERİ'DE 9 İLÇEDE DAHA EĞİTİME KAR ENGELİ Kayseri'de 9 ilçede daha aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri'de aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Pınarbaşı, Yeşilhisar, Yahyalı, İncesu, Bünyan, Tomarza, Akkışla, Sarıoğlan ve Develi ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

SİVAS'TA İKİ İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ Sivas'ın Yıldızeli ve Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Gürün'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yarın kar yağışı ve tipinin ulaşımı engellemesi sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitimlerine devam edeceklerdir" denildi. Yıldızeli ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucu oluşan buzlanma ve don olayları nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerinde taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz için Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Diğer öğrenciler eğitime devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİ'DE 4 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ Kayseri'de 4 ilçede aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımıza gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Aynı gün hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

ARDAHAN'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ Ardahan'da olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ardahan'da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ardahan Valiliği, il genelinde 28 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar Cuma günü tatil edilmiştir." denildi.

ELAZIĞ'DA OKULLAR CUMA GÜNÜ DE TATİL Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü de tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi ve aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın (28.12.2018) eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra il genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmişti.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL EDİLDİ Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi. Açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi. Gümüşhane Valiliği kar yağışının ardından 27 Aralık Perşembe günü de il genelinde eğitime ara vermişti.

YÜKSEKOVA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova Kaymakamlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA