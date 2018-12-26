Öğrencilere Kar Tatili

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

TOKAT'TA 2 İLÇEDE KAR TATİLİ Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik ve Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesi bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. İl genelinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 420 köy yolundan 200'e yakını açılırken, şehirlerarası yolların ulaşıma açık durumda olduğu belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşecek olması nedeniyle yollarda oluşacak olan buzlanma olaylarına karşı araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

TUNCELİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 5 ilçedeki tüm okullar, 2 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilde Çarşamba günü başlayan kar yağışının Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğunluğunu arttırmasının beklendiği belirtilerek, "Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde; Tunceli-Merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında; Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe Günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi. Valilik açıklamasında kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacakları kaydedildi.

BİNGÖL'ÜN 4 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Bingöl Valiliği, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, il merkezi ve Yayladere ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime taşımalı katılan öğrencilerimiz için 27 Aralık 2018 Perşembe günü (1) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

SİVAS'TA OKULLARA KAR TATİLİ Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

MALATYA'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME KAR TATİLİ Malatya'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Yine okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu arada Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi.

BİNGÖL MERKEZDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ Bingöl'de kar yağışı nedeniyle merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Gün boyu belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle ilçede 20 den fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojinin kar yağışının devam edeceğini bildirilmesi üzerine 27 Aralık Perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Öte yandan Valilik tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan değerlendirme de il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA