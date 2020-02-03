Öğrencilere kar eğlencesi
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Öğrencilere kar eğlencesi

Karataş Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.

03.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:16
Öğrencilere kar eğlencesi

Belediyesi tarafından 'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.

Belediye ekiplerinin yüksek kesimlerden kamyona doldurulan kar, Mehmet Akif Ortaokulu bahçesine getirildi.

Tatil dönüşü okul bahçesinde karla karşılaşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Necip Topuz'a teşekkür ederek, kartopu oynayıp gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA
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