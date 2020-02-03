Öğrencilere kar eğlencesi
Karataş Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.
Karataş Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.
Belediye ekiplerinin yüksek kesimlerden kamyona doldurulan kar, Mehmet Akif Ortaokulu bahçesine getirildi.
Tatil dönüşü okul bahçesinde karla karşılaşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Öğrenciler, Belediye Başkanı Necip Topuz'a teşekkür ederek, kartopu oynayıp gönüllerince eğlendi.