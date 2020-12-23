Öğrencilere kaban dağıtıldı

Kilis'te, İYİ-DER ve Hicret Vakfı'nın "Bir Çocuk da Sen Giydir Ağlayan Yüzler Gülsün. " kampanyası çerçevesinde öğrencilere kaban dağıtılmaya başlandı.

Kilis'te, İYİ-DER ve Hicret Vakfı'nın "Bir Çocuk da Sen Giydir Ağlayan Yüzler Gülsün. " kampanyası çerçevesinde öğrencilere kaban dağıtılmaya başlandı.

Her yıl düzenlenen "Ağlayan Yüzler Gülsün "kampanyasının bu yıl 22.'si İmam Hatip Lisesinde yapıldı.. Giydirme programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Vakıf Başkanı Osman Gezgin ve Hicret Vakfı mütevelli heyeti katıldı. Vakıf başkanı Osman Gezgin, "Biz, kimse ağlamasın istiyoruz. Dünyada da ağlamasın, ahirette de ağlamasın. Bu manada halen bir yandan halkımızın ısınmadan gıdaya, en temel ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ederken diğer yandan da sizlerin destek ve yardımlarıyla 17 okulda çocuklarımıza 500 adet kaban giydireceğiz. Evet, herkese yetişemeyebiliriz ama Allah'a şükürler olsun ki bu çocuklarımıza yetişebildik. Hicret Vakfı olarak vakfımız bünyesinde çalışan tüm gönüllülerimize gençlerimizin sıkıntılarına derman olma yarışında bizlere destek oldukları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı