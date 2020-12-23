Öğrencilere kaban dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Öğrencilere kaban dağıtıldı

23.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:04
Öğrencilere kaban dağıtıldı

Kilis'te, İYİ-DER ve Hicret Vakfı'nın "Bir Çocuk da Sen Giydir Ağlayan Yüzler Gülsün. " kampanyası çerçevesinde öğrencilere kaban dağıtılmaya başlandı.

Kilis'te, İYİ-DER ve Hicret Vakfı'nın "Bir Çocuk da Sen Giydir Ağlayan Yüzler Gülsün. " kampanyası çerçevesinde öğrencilere kaban dağıtılmaya başlandı.

Her yıl düzenlenen "Ağlayan Yüzler Gülsün "kampanyasının bu yıl 22.'si İmam Hatip Lisesinde yapıldı.. Giydirme programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Vakıf Başkanı Osman Gezgin ve Hicret Vakfı mütevelli heyeti katıldı. Vakıf başkanı Osman Gezgin, "Biz, kimse ağlamasın istiyoruz. Dünyada da ağlamasın, ahirette de ağlamasın. Bu manada halen bir yandan halkımızın ısınmadan gıdaya, en temel ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ederken diğer yandan da sizlerin destek ve yardımlarıyla 17 okulda çocuklarımıza 500 adet kaban giydireceğiz. Evet, herkese yetişemeyebiliriz ama Allah'a şükürler olsun ki bu çocuklarımıza yetişebildik. Hicret Vakfı olarak vakfımız bünyesinde çalışan tüm gönüllülerimize gençlerimizin sıkıntılarına derman olma yarışında bizlere destek oldukları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrencilere kaban dağıtıldı | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:12:00. #1.14#
title