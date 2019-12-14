Öğrencilere jandarma anlatıldı

14.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:21

Kütahya'nın Emet ilçesinde lise öğrencilerine, 'Jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunur' konulu konferans verildi.



Emet İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından verilen eğitimde, jandarmanın tanıtılması görev şartları ve başvuru şartları ile ilgili genel bilgilendirme semineri yapıldığı, öğrencilere vatan sevgisi ve jandarmanın görevleri hakkında bilgiler verildiği açıklandı.



Öğrencilerle deneyimlerini de paylaşan Jandarma ekipleri öğrencilerin sorularını cevapladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA