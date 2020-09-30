Öğrencilere internet üzerinden rehber öğretmen desteği
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Öğrencilere internet üzerinden rehber öğretmen desteği

30.09.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:35
Öğrencilere internet üzerinden rehber öğretmen desteği

SULTANGAZİ Belediyesi uzaktan eğitim süresince öğrencilere destek vermek amacıyla online rehberlik hizmetini hayata geçirdi.

SULTANGAZİ Belediyesi uzaktan eğitim süresince öğrencilere destek vermek amacıyla online rehberlik hizmetini hayata geçirdi. Belediyenin resmi internet sitesinden verilecek olan rehberlik hizmetiyle, alanında uzman eğitmenler, öğrencilerin sorularına cevap verecek.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun proje ile ilgili şunları söyledi:

"Özellikle pandemi döneminde öğrencilerimizin EBA üzerinden ya da farklı uygulamalar üzerinden derslerine devam etmek için büyük bir çabası var. Tabii öğrencilerin bu durumu hepimiz için yeni süreçler. Derslere öğrencilerin yeterince konsantre olamadığını biliyoruz. Bu süreçte online rehberlik hizmeti verelim istedik. www.sultangazi.bel.tr adresi üzerinden Sultangazi'de bulunan bütün öğrencilerimize online rehberlik hizmeti vereceğiz. Saat 09: 00 ile 17: 30 arasında öğrencilerimiz müsait oldukları anda internet sitemize girerek orada bulunan hocamızla direkt irtibata geçerek dijital ortamda, yaşamış olduğu sıkıntıları veya konsantrasyonu ile ilgili bir sıkıntısı varsa, destek almak istiyorsa bunları rehber öğretmenimize iletecek. Online olarak biz destek sağlayacağız. Motivasyonunu arttırmak, derslere daha iyi konsantrasyonunu sağlamak için ona hocamız çeşitli yöntemler sunacak. Bu yöntemleri uygulamasını takip edecek ve bu öğrencilerimizin yeterince intibak ettiği algısı, bizde oluşuncaya kadar da bu adresten hizmetimiz devam edecek."

Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Başkan Dursun şunları söyledi: "Bir taraftan yüz yüze eğitimin olmadığı, belirli zamanlarda sadece yüz yüze eğitim alabildikleri ama genel olarak farklı platformlarda bu hizmeti almaya çalışıyorlar. Öğrencilerimize ve ebeveynlerimize kolaylıklar diliyorum. Ayrıca ebeveynler için de çocuklarını nasıl yönlendirebileceklerine dair bir platform çalışmamız var. Çocuklar evde ders çalışırken, dijital ortamda süreci takip ederken onların ne yapması gerektiğine dair de bir çalışma yürütüyoruz. Önce öğrenciler ile ilgili dijital rehberlik hizmetini sunacağız. Sonrasında da anne babalar ile ilgili bir çalışma yapacağız."


- İstanbul
Öğrencilere internet üzerinden rehber öğretmen desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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