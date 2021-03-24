Öğrencilere İngilizce kursu
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Öğrencilere İngilizce kursu

24.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:13
Öğrencilere İngilizce kursu

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından çocuklara İngilizce Konuşma Kursu düzenlendi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından çocuklara İngilizce Konuşma Kursu düzenlendi.

Altı hafta sürecek İngilizce Konuşma Kursu, Sorgun Gençlik Derneği aracılığı ile Türkiye'ye gelen gönüllüler, Rita Marques ve Francisca Punto tarafından veriliyor.

Sosyal Hizmet Merkezi müdürü Yavuz Hatipoğlu konuyla alakalı yaptığı açıklamada; "Çocuklarımızın İngilizce konuşma yetilerini geliştirmek, İngilizce öğrenmeye dair ön yargılarını ortadan kaldırmak amacıyla böyle bir kurs başlattıklarını" dedi.

Kursa katılan ilkokul öğrencisi Mehmet Alp Aktaş (11) ise "Bir yıldır okula gidemiyorum. Kursa gelerek arkadaşlarımla İngilizce konuştum. Aslında çok kolaymış" dedi.

Rümeysa Şahin (13) ise "İngilizceyi hiç konuşamıyorum sanıyordum ama çok kolaymış. Rita ve Francisca abla ile çok iyi anlaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezinde bulunan Sosyal Kütüphanede gerçekleştirilen etkinlikler on kişilik gruplarla devam edecek. - YOZGAT

Öğrencilere İngilizce kursu
Öğrencilere İngilizce kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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