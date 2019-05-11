Öğrencilere Hem İndirim Hem "Samkart"

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin(AVM) "Kampüsü Piazza'ya Taşıyoruz" sloganıyla başlattığı hem indirim hem "Samkart" kampanyası, üniversite öğrencilerini mutlu etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin bütçesine katkı sunan kampanya, kapsamında, OMÜ kartını gösteren tüm öğrencilere, seçili mağaza ve restoranlarda yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda indirim sağlanıyor. Bazı firmaların yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim uyguladığı kampanya, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Piazza, bu kampanyanın yanı sıra, aynı gün içerisinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan OMÜ öğrencilerine 2 binişlik Samkart da hediye ediyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen öğrenciler, aynı gün içerisinde yaptıkları alışverişi belgeleyen fiş ve faturalarla danışma birimine başvurup, ücretsiz bir üyelik uygulaması olan Piazza Club başvuru formunu doldurduktan sonra Samkart hediyelerini anında alabiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA