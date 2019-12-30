Öğrencilere hayvan sevgisi aşılıyorlar

30.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:10

Dicle Üniversitesi öğrencisi bir grup köydeki çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)'nın yürüttüğü, Sabancı, Dalyan ve Empower vakıflarınca desteklenen Çocuk Atölyeleri Programı, Diyarbakır'da ilk kez uygulandı.

Dicle Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde okuyan 26 öğrenci Sur ilçesindeki Tanoğlu Hacı Hüsnü Tekışık İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri üniversite yerleşkesindeki DÜ Zooloji Müzesi'ne getirerek, atölye uygulaması yaptı.

Uygulamada, çocuklara bölgede yaşayan hayvan türleri hakkında bilgi verip, zarar verilmemesi gerektiğini anlattı.

Üniversite öğrencisi Elif Çeçen, proje uyarınca beli dönemlerde köy okullarına gidip farklı konular hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Bu haftaki konumuz hayvan sevgisiydi. Köydeki çocukları DÜ Zooloji Müzesi'ne getirerek, çocukları hayvan sevgisinin önemi hakkında bilgi verdik. Müzenin desteğiyle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık." dedi.

Sınıf öğretmeni İdris Sabun da öğrencilerin müze ziyareti sayesinde bölgede yaşayan hayvanlar hakkında bilgilendiklerini ve çevrelerindeki hayvanlara zarar vermemeyi öğrendiklerini söyledi.

Çocuklardan Hamza Bora, müze sayesinde daha önce görmedikleri birçok havyanı tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Zeynep Adsız da müzede birçok hayvanı bir arada gördüklerini ve hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini öğrendiklerini ifade etti.

DÜ Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise bölgedeki çocukları müzede ağırlayarak onlara hayvan sevgisini aşılamak istediklerini belirterek, "Hayvanları korumaları gerektiğini, çevreyi kirletmemeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Burada ki asıl amacımız hayvanlara zarar verilmesini engellemek. Öğrencilerimize, tehlike altında olan türleri de tanıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA