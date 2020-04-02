Öğrencilere görüntülü eğitim Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şehit Murat Toprak Ortaokulu öğretmenleri, sosyal medya uygulamaları ile öğrencilere görüntülü eğitim veriyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şehit Murat Toprak Ortaokulu öğretmenleri, sosyal medya uygulamaları ile öğrencilere görüntülü eğitim veriyor.

Şehit Murat Toprak Ortaokulu idarecileri, korona virüsü sebebiyle okullara verilen zorunlu arada öğrencilerin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bir dizi tedbir aldıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen uzaktan eğitimin ardından okul idareceleri tarafından kurulan sosyal medya hesaplarından öğrencilere görüntülü eğitim veriyor. Oluşturulan grup üzerinden öğrencilere kitap okuma ve kitap özeti çıkarma, Eba'da takip edilen konu ile ilgili olarak Eba not defteri tutma ve ödevler verilirken ayrıca öğrencilerin interaktif uygulamalar ile günlük olarak ödevler verilerek takip ediliyor.

Öğrencilerin uygulamadan çok memnun kaldığına dikkat çeken Şehit Murat Toprak Ortaokulu Müdürü Erdal Korkut, "Salgın hastalık sebebiyle okullara verilen zorunlu arada biz öğretmen arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Bu çerçevede öğrencilerimizin bu süreci en iyi şekilde değerlendirilmesi için sosyal medya uygulamaları üzerinden sınıflar guruplar oluşturduk. Bu gruplar üzerinden öğrencilerimiz günlük kitap okuyor. Bakanlığımızın Eba ödevleri bu şekilde kontrol ediyor. Eba ile ilgili ayrıca biz sonradan okul açıldığından bunları değerlendirmek üzere bir Eba not defteri tutturuyoruz. Bunu önemsiyoruz. Onun haricinde sosyal medya grupları üzerinden ödevler veriyoruz. Günlük ödevler veriyor. Evde Eba ödevleri haricinde. Tabi süreç uzayınca öğrencilerimiz haklı olarak okullarını, öğretmenlerini özlediler. Biz bunu nasıl aşarız diye düşündük. Sonra sosyal medya grupları üzerinden öğrencilerimizle üçerli dörderli guruplar halinde görüşmelere başladık öğretmen arkadaşlarımızla beraber. Bu şekilde öğrencilerimiz velilerimiz bu uygulamayı görünce çok sevindiler. Çok memnun oldular. Çocuklar öğretmenlerini karşılarında interaktif de olsa görünce heyecanlandılar. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA